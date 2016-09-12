台鐵秋節不集體休假！賀陳旦提前發慰問金

交通部長賀陳旦視察台北機務段時，碰到正趕著吃飯準備發車的台鐵員工。（陳俊雄攝）

台鐵員工一度醞釀在中秋節連假集體休假，但如今傳出僅約50多人遞出假單，對此交通部長賀陳旦表示不預判請假人數，但認為多數台鐵員工基於團隊共識及服務客戶心理，將會配合秋節加開班次疏運。

交通部長賀陳旦上午前往慰於心北市樹林區的台鐵台北機務段視察並發送慰問金，針對台鐵員工先前傳出將在秋節連假期間請假罷駛，賀陳旦表示，他了解台鐵員工長期以來遲遲未能補充人力的疲累，因此特別中秋節前夕前往慰問。

賀陳旦說，提前向台鐵基層員工慰問的第一個原因是後天可能就有颱風，在這個情形下，相信對眾多返鄉的民眾來說，將會更希望一個最可靠的台鐵服務，幫助他們安排返鄉行程。

賀陳旦也強調，他確實注意到台鐵員工對於辛苦很久但人力補充不夠的不滿，也希望長期的辛苦後能正常休假，但這樣的想法之下，可能讓部分民眾覺得期待已久返鄉的會不會受到影響，但大多數的台鐵員工，還是回到崗位服務全國民眾返鄉的安排，因此他除了提前慰勞，也呼籲社會重視台鐵員工自己的辛勞來換得大家的放心跟快樂。

賀陳旦說，台鐵員工長期的疲累非常讓人可解，因為台鐵已差不多有十個月時間都沒有新的員工報到，交通部安排在十月會有第一批員工約有百分之六十、150人來補充，支援運務相關人員。

賀陳但也指出，由於人力吃緊，從九月份下半個月到十月，有些時間不得不減班，也希望大家體諒；另也希望社會大眾台鐵員工的犧牲、體恤在中秋台鐵人力最吃緊的時候，還如他們約定開出該有加班班次，在民眾返鄉、颱風期間服務社會大眾。

原本外傳將有1800人請假，但如今僅約50人遞假單，賀陳旦表示對這次休假人數不做預判，畢竟有部分台鐵員工基於權益已用請假做意見表達，但他也希望更多數台鐵員工在團隊、服務民眾傳統下，讓民眾得到一個安全返家的旅程。

(中時)