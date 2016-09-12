陳副總統接見耶路撒冷聖墓騎士團總團長
副總統陳建仁今天上午接見「教廷耶路撒冷聖墓騎士團」總團長歐布萊恩樞機主教（Edwin Card. O'Brien），代表政府表示歡迎，期盼持續深化台灣與教廷各項實質交流。
陳副總統表示，教廷是台灣重要邦交國，9月初他代表總統蔡英文率團出席德勒莎修女封聖彌撒，在教廷全力協助及駐館人員安排下，有機會晉見教宗，代表台灣政府、人民及教友向教宗致意，訪問圓滿成功。
陳副總統說，原希望在擔任特使前往教廷出席德勒莎修女封聖典禮期間，能會晤歐布萊恩樞機主教，卻錯失機會，感謝天主安排，還是讓他能在台北接待樞機主教與訪問團，令人感恩。
陳副總統表示，耶路撒冷聖墓騎士團擁有淵源流長光榮歷史，分團遍布各國，長期以來秉持信、望、愛及犧牲奉獻等天主教理念與精神，積極投入慈善、文化及社會工作。台灣分團在西元1990年由前天主教輔仁大學校長羅光總主教成立，目前在分團長廖修三卓越領導下，業務蒸蒸日上。
陳副總統說，樞機主教此行訪問亞洲，造訪中華民國並主持騎士團台灣分團新騎士們冊封儀式，他為台灣的新騎士們感到高興與榮耀。
陳副總統表示，昨天到桃園市中壢區耶穌聖心堂參加「天主教新竹教區希望職工中心30週年彌撒」，與會者有菲律賓、印尼、泰國及越南等教友，也有中壢與桃園地區大學外籍學生，祈盼中心持續為保障移工權益而努力。
訪賓一行由教廷駐華大使館臨時代辦薛維義神父（Giuseppe Silvestrini）陪同，外交部次長吳志中及天主教台灣地區主教團總主教洪山川在座。1050912
(中央社)
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