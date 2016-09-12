長期暈眩誤為貧血 腦中竟長7公分腦瘤

50歲沈女士（左）長期有頭痛暈眩症狀，本以為是貧血導致，她常吃櫻桃、葡萄、四物飲等補血營養品，但症狀始終未改善，就醫檢查發現，她的腦中長了直徑7公分大的腦瘤。中央社記者趙麗妍攝 105年9月12日

50歲沈女士長期有頭痛暈眩症狀，本以為是貧血導致，她常吃櫻桃、葡萄、四物飲等補血營養品，但症狀始終未改善，就醫檢查發現，她的腦中長了直徑7公分大的腦瘤。

擔任家管的沈女士表示，6年前開始，她坐著要起身時，常會感到頭暈目眩，因只是偶然發作，以為是貧血導致，2年前，她走路、開車都會產生習慣性向左偏，步伐也稍有跛腳。

沈女士接受抽血、健康檢查都沒問題，5月她出現四肢無力、精神不濟狀況，因今年夏溫高，以為是中暑了，接受刮痧、拔罐、針灸通通無效。

7月，沈女士出現劇烈頭痛到光田醫院就診，神經內科安排電腦斷層，發現她的顱內有顆巨大腫瘤，轉往神經外科，醫師徐雷鐸安排核磁共振檢查，確診她為腦膜瘤。

徐雷鐸表示，「腦膜瘤」是從腦膜上長出的腫瘤，多數為良性，多數腫瘤長到4至5公分就會出現明顯症狀，長到7公分以上不常見，推測腦室空間提供腫瘤生長，長到巨大才出現頭痛症狀，而腦瘤長在腦室的發生機率為腦膜瘤的2％。

沈女士的腦瘤若是不處理，壓迫到腦組織，恐影響智力、行動、意識，若併發水腦，造成顱內壓上升、神經組織被擠壓導致神經傷害，嚴重恐危及生命。

徐雷鐸指出，通常腦膜瘤都是長在淺層且較小，但患者的腦瘤長在顱底深處，增加手術困難，故以腦內視鏡輔助開顱手術，手術長達10多個小時，順利取出腦瘤。

術後沈女士恢復良好，她開心說，「開刀前，曾和孩子打勾勾，一定會康復出院，現在術後精神變好、走路變穩，視力也變清楚！」

醫師提供兩個神經病變簡易測試小撇步，一、雙手自然交叉在胸前，以左腳跟接近右腳尖、右腳跟貼左腳尖方式直行，觀察可否直線行走，如果走起來歪歪斜斜，有可能為神經病變。

二、兩手向前伸，手掌朝上，放鬆閉起眼睛，觀察能否維持姿勢，如果有一手無法維持、掉落，就可能有神經病變。1050912

(中央社)