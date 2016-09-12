許宗力拜會 立院各黨團出司改考題

總統府秘書長林碧炤今天率司法院院長被提名人許宗力等人拜會立法院各黨團。被提名人先到民進黨團大會中自我介紹；時代力量及親民黨團將發放問卷給被提名人，了解司改方向。

林碧炤上午率司法院院長被提名人許宗力、副院長被提名人蔡炯燉及許志雄等5位大法官被提名人，先後拜會民進黨團、親民黨團及時代力量黨團，國民黨團則婉拒拜會。民進黨團上午舉行黨團大會，邀請7位大法官被提名出席，會中向黨團成員自我介紹。

林碧炤在拜會時代力量黨團時表示，被提名人都是經過提名小組、總統蔡英文本人非常深入、專業的諮詢、討論後做的決定，提名過程嚴謹、詳細，盼所有被提名人順利完成必要的法律程序，讓國家的司法改革業務推動，及人民對法律信任能更往前提升。

時代力量黨團總召徐永明表示，盼能先通過人事同意權的改革法案後，用新的法制來行使同意權，會比較完整、嚴格；時代力量黨團會準備一份問卷，針對大法官職責、司法改革的內容與方向，希望被提名人針對問卷來討論。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，他相信被提名人都可以順利通過立法院人事權審查，在法界都是一時之選；未來在立法院有很多重要司法改革法案能共同合作。不管審查過程、研議司改法案過程，時代力量會本於專業、理性，並切合台灣實際需要，來為台灣司法改革與各位共同努力。

親民黨團則發布新聞稿表示，對於大法官人事審查，將秉持「公正、客觀、專業」原則，對任何被提名人選，絕不預設立場，亦無任何成見，並會超越黨派之外，完全依照憲法，嚴謹審查。

親民黨團也擬定6道司法改革必答考題，讓被提名人帶回去作答，並在1個月內回覆。親民黨團將依各大法官被提名人的回答內容，作為未來在全院委員會審查及同意權行使的依據。1050912

(中央社)