2017美利堅小姐選美 阿肯色州佳麗封后

我要評比

美國阿肯色州大學生席爾茲（Savvy Shields）今天在2017美利堅小姐（Miss America）選美脫穎而出，勇奪后冠。

美聯社報導，前任美利堅小姐肯崔（Betty Cantrell）為席爾茲戴上后冠。

本週稍早的預賽中，席爾茲在電視劇「一鳴驚人」（Smash）歌曲伴奏下表演爵士舞，贏得才藝競賽。

根據路透社，她在機智問答部分，談到一些爭議性議題，包括移民和共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

席爾茲被問到對民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）看法時，她說「若想成為自由世界領袖，一切言行很重要」。

她指出，美國大選在媒體炒作下，「很難分辨真相和醜聞」，還說「這兩位候選人表現都不錯，但他們也必須看看自己的作為」。

美利堅小姐選美1921年起在大西洋城（Atlantic City）舉行，這次共52名佳麗爭奪后冠。

本屆選美話題人物包括首位出櫃參選的密蘇里州小姐歐弗萊賀提（Erin O'Flaherty），以及密西根州小姐華裔全安琪都未入選前15名。（譯者：中央社盧映孜）1050912

(中央社)