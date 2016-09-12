提升中小企業競爭力 澎湖獲頒千萬獎金
澎湖縣政府協助中小企業創新研發有成，提升中小企業產業競爭力，今年在經濟部評比中，在全國23縣市中，獲得第5名佳績，獲頒新台幣1000萬元獎勵金。
澎湖縣政府今天舉辦「地方產業創新研發」成果發表會，多家中小企業以澎湖在地生產的高麗菜、鰹魚、海菜、仙人掌、冰花、風茹、蘆薈、紅龍果等農漁特產，研發出「乳酸高麗菜」、「法式軟糖」、「鰹魚鬆、辣拌醬」、「海菜蛋捲」、「特色風味麵線」等等系列產業創新產品，
澎湖縣長陳光復成果發表會中表示，澎湖地方特有的農漁特產，在經濟部地方型（SBIR）與縣府建設處的輔導的中小企業創新研發下，今年有14家在地的中小企業加入，並在經濟部的招商評比中，在全國23縣市中獲得第5名的佳績，獲得1000萬元的獎勵金，非常難能可貴。
澎湖縣建設處長洪棟霖指出，縣府自民國100起至今，輔導「地方產業創新研發計畫」（SBIR），包括有在地的綠色產業、觀光旅遊、旅宿、文化創意、農漁特產、智慧與餐飲中小企業有114家，共計其中有66家獲選選。
他說，5年來增加中小企業營業家數96家，為產業注入新活水，營業額由249億提高至285億元，增加36億元，大幅提升市場競爭力，增加收益。1050912
(中央社)
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