空軍購美信標機獲賠 朝野要求國軍檢討
民進黨立委羅致政今針對空軍採購信標機獲美賠償一事說，相關採購及驗收作業應更嚴謹；中國國民黨立院黨團書記長江啟臣則說，顯示採購過程有很多瑕疵，國軍螺絲鬆了。
媒體報導，監委調查去年9月22日空軍AT-3教練機失事事件，除凸顯AT-3欠缺效能佳的個人定位信標機外，意外查出空軍曾向美國採購AN/URT-44型信標機，卻因失效率太高而退貨，已獲美軍「全額洽賠」共約新台幣6000萬元。
對此，羅致政今天受訪時說，AT-3的個人定位機應有期程來換裝，監察院調查報告認為應該加快換裝。他說，採購瑕疵必須了解採購過程標單設計上或是驗收上有問題，接下來要檢討的部分還有很多。
他說，任何採購案或換裝案，都要以官兵的生命安全為第一優先，相關採購與驗收作業應該要更加嚴謹，國軍還有很多需要檢討的地方。
江啟臣則表示，這再次顯示台灣的軍事採購過程有很多瑕疵，怎麼會買了不適用的東西後，再來等待賠償，採購時就應該要確認內容、品質及檢驗把關，國軍發生一連串的事情顯示螺絲鬆了。1050912
(中央社)
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