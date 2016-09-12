放眼圓山未來 張學舜：聚焦冬季旅遊

前立委張學舜今天接任圓山新董事長，對於圓山未來走向，張學舜表示，會盡全力開發冬季旅遊，讓緯度比台灣高的地區旅客來台觀光，享受台灣溫暖的陽光及人情味。

財團法人台灣敦睦聯誼會第14屆董事、監察人補選及新舊任董事長交接典禮今天舉行，由交通部次長王國材擔任監交人，舊任董事長李建榮交接給新任董事長張學舜，張學舜針對圓山未來走向發表看法。

張學舜說，自己長期在投資界，因此有很多投資經營管理的經驗，對於台灣觀光產業，他認為「前景一片大好」，尤其是現在9月到明年4、5月期間，台灣天氣雖然冷，但連候鳥都會到溫暖的台灣過冬，會盡全力開發緯度比台灣高的地區旅客，包含中國大陸、日本、韓國等，讓旅客除了能來台灣享受溫暖的陽光、氣候，也能享受到台灣溫暖的人情味。

針對陸客團縮減，張學舜認為「事在人為」。他也認為，開發精緻旅遊是一個很好的方向，中國大陸所涵蓋的地區及人口數相當的多，假如觀光同業及政府一起來開發緯度比台灣高的國家客源，相信不論是中國大陸還是韓國的旅客，都會來台灣過暖冬。

張學舜還說，因為曾經投資過電視電影產業，透過電視電影來行銷是一個很好的方向，「圓山是一個地標」，應該好好利用這個地標，努力加強文藝相關活動，把圓山打造成一個表演平台。

此外，有媒體詢問，圓山大飯店執政團隊總被外界認為有政治色彩，張學舜是否有想扭轉形象？張學舜則說，所有的經營團隊都沒有特別的政治色彩，一定是用專業服務來服務所有的旅客，歡迎各國各地區的人來台灣觀光、來住圓山，希望台灣的觀光產業能蓬勃發展。1050912

(中央社)