推動志工首都 林佳龍：3步驟實現願景
台中市政府推動「HOPE 125志工首都」，市長林佳龍今天說，計畫以3步驟建立志工培力實驗專區等發展中心，逐步實現志工首都願景。
台中市政府上午召開市政會議，由社會局長呂建德進行「志工首都 希望台中」專案報告，針對目前台中志工培育進度、成果及未來規劃詳細說明，並建議中央鬆綁相關法規限制，讓志工培育管道更順暢、質量全面提升。
呂建德說，台中市政府推動「HOPE 125志工首都」，媒合國際志工參與社區營造，創造另類國際外交，志工人數也從去年8萬人增至今年上半年9萬多人，獲得天下及遠見雜誌志工人口比率評比6都第1。
「台中最美風景是志工！」林佳龍表示，「志工首都」非口號，市府計畫以3步驟建立志工培力實驗專區等發展中心，整合國內外志工資源，讓民間力量充分發揮，逐步實現志工首都願景。
林佳龍指出，3步驟包括：初期從精武分館「NPO培力實驗專區」開始，接下來改建聯勤招待所為「非營利組織與志工發展中心」，最後將霧峰省諮議會建設成iNGO。
林佳龍表示，志工不分國界，15名來自俄羅斯、捷克、西班牙等國的國際青年志工，自費來台參與梧棲南簡社區土角厝修繕蓋建，服務期間甚至睡在簡易帳蓬中，精神令人感動，鼓勵大家共同學習「以服務為目的！」讓志工力量成為台中最美的風景。
呂建德表示，市府正積極辦理志工培訓，與願景青年行動網協會合作，協助NPO發展國際志工，今年已輔導5個社區申請國際青年志工隊，並於暑假辦理完竣，成功媒合10個國家、共47位海外志工參與，藉由志工服務接軌國際。1050912
(中央社)
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