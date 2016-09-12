文化機關主管會報 著重文資保存藝術扎根
文化部長鄭麗君主持上任後首次全國文化機關（構）主管會報，今天討論重點放在文化資產保存、藝術教育扎根、地方文化特色發展，文化部也將建構中央體系支持地方文化發展。
文化部今天上午舉行105年度全國文化機關（構）主管會報，全台各縣市文化局長齊聚，並且提出目前各縣市文化局的現況。
鄭麗君表示，明年文化部預算有所成長，政策關懷重點將放在強化文資保存、藝術教育扎根及地方文化特色發展3大主軸，文化部將建構中央體系支持地方文化發展，盼中央與地方齊心共築文化願景。
會中除由文化部提出「新修正文化資產保存概述」、「優化公部門圖書採購流程以提升購書品質」專題報告，也針對如何推動文化體驗教育與博物館、地方文化館及地方文化館發展等議題交換意見。
鄭麗君指出，中央與地方是夥伴關係，地方首長是推動在地文化的主要推手，中央將建構完整公共政策體系，全力支持地方文化發展。
鄭麗君說，明年文化部新增預算關懷的重點有3大主軸，包括「重視文化保存、歷史的扎根」，建立台灣文化記憶庫與台灣歷史DNA；「藝術與教育向下扎根」，活化場館空間提供藝文團體進駐，從教育建構培養孩子藝術欣賞能力，因為只有藝術人口成長才是未來台灣文化經濟藝術產業發展的基礎。
另外，明年新增的預算也會更充分支持地方文化發展，不論場館或是對文化內涵的提升，做法上都會更有彈性，更貼近在地文化發展。
鄭麗君表示，行政院長林全上個星期已經召開第一次的行政院文化會報，並架構5個專案小組，未來將藉由這個中央平台，協助文化部與地方文化資源整合，讓國家文化治理與願景能夠符合地方的需求與理想。1050912
(中央社)
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