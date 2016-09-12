虐待動物？花蓮兆豐農場這麼說
民進黨籍立委蔡培慧12日召開「惡劣展演動物農場，一樁又一樁」記者會，為園區動物請命，指控花蓮兆豐農場沒有善待飼養動物，兆豐農場也立即提出說明回應。
兆豐農場場長陳泰明表示，狐狸是穴居動物、會挖洞、所以地面上的沙土是挖出來的、這是牠的習性，至於指控骨瘦如材部分，他強調，夏季狐狸會換毛調節體溫，所以外表會看起來的很瘦、但冬天即回復其蓬鬆純白毛色。
另外，駱駝肉瘤部分，陳泰明說，因連接大血管，擔心依花蓮地區的設備若去除肉瘤可能會引起大量出血危及動物生命，但每天定期上藥都有做到，目前已連繫木柵動物園及相關專家，深入評估是否能手術進行處置。
(中時)
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