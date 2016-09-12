虐待動物？花蓮兆豐農場這麼說

民進黨立委蔡培慧（右）與台灣動物社會研究會執行長朱增宏（左）12日舉行會，指出花蓮新光兆豐休閒農場圈養環境惡劣，任憑動物生病、傷亡，經民眾反應也置之不理。（劉宗龍攝）

能在攝氏零下50~60°生活的北極狐，熱到躺在水泥地上張口喘氣、奄奄一息。台灣動物社會研究會指控花蓮兆豐農場環境惡劣髒亂，滿布廢棄木材、糞便與垃圾，飼料丟在地上與糞便、砂土混在ㄧ起。（台灣動物社會研究會提供）

台灣動物社會研究會指出，花蓮兆豐農場處處可見破損設施，十分容易造成動物受傷。圖為草食動物區生鏽、折斷的鐵架。 （台灣動物社會研究會提供）

花蓮兆豐農場一隻單峰駱駝左下腹明顯垂掛著一顆比鴕鳥蛋還大、疑似「肉瘤」的組織，傷口滿布蒼蠅，駱駝不時想抬起左後腳驅趕，但都揮之不去。（台灣動物社會研究會提供）

民進黨籍立委蔡培慧12日召開「惡劣展演動物農場，一樁又一樁」記者會，為園區動物請命，指控花蓮兆豐農場沒有善待飼養動物，兆豐農場也立即提出說明回應。

兆豐農場場長陳泰明表示，狐狸是穴居動物、會挖洞、所以地面上的沙土是挖出來的、這是牠的習性，至於指控骨瘦如材部分，他強調，夏季狐狸會換毛調節體溫，所以外表會看起來的很瘦、但冬天即回復其蓬鬆純白毛色。

另外，駱駝肉瘤部分，陳泰明說，因連接大血管，擔心依花蓮地區的設備若去除肉瘤可能會引起大量出血危及動物生命，但每天定期上藥都有做到，目前已連繫木柵動物園及相關專家，深入評估是否能手術進行處置。

(中時)

民進黨立委蔡培慧（右）與台灣動物社會研究會執行長朱增宏（左）12日呼籲立院修訂動物保護法，將動物展用行為納入管理。（劉宗龍攝）

北極狐在夏季會進行換毛。（兆豐農場提供）