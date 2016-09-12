合照「仲基歐巴」成小粉絲 劉以豪少女心爆發

劉以豪開心和偶像宋仲基合照。（圖／取材自劉以豪臉書）

許多粉絲敲碗想看劉以豪和徐康俊合照。（圖／中時資料照）

第11屆「首爾國際電視節」日前在首爾汝矣島KBS電視台盛大舉行，除了許多人氣韓星現身，台灣男星劉以豪也有出席並拿下「亞洲明星獎」，上台領獎時，他先用簡單韓語打招呼，接著再以中文感謝公司、家人、粉絲的支持。

劉以豪這次赴韓參加頒獎典禮，除了在後台遇到一直很欣賞的女團EXID，馬上把握機會自拍外，也主動上前和偶像宋仲基要求合照，並表明自己是他的粉絲。今（12日）他終於在自個兒臉書PO此合照，開心喊「仲基oppa我是你的小粉絲：）」，小粉絲的興奮之情展露無遺。

見到兩大男神站一起，讓粉絲直呼畫面太美好，也有人提醒劉以豪「男生叫oppa會被誤會，應該要說Hyung才對」，虧他看到偶像也爆發少女心了。而更多粉絲敲碗想看的是，他和外貌相似的徐康俊合照，笑稱是不是真的變雙胞胎。

(中時電子報)