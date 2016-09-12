通用汽車因軟體問題全球召回近430萬輛

據《華爾街日報》中文網報導，通用汽車公司在全球召回近430萬輛裝載問題軟體的汽車，因該軟體可能導致安全氣囊和安全帶無法正確工作，這個問題和一起死亡和三起受傷事故有關。通用汽車是在其不當處理導致124人死亡的問題點火開關事件後設立的一個內部專案發現了上述問題。

根據美國全國高速公路交通安全委員會（National Highway Traffic Safety Administration, 簡稱NHTSA）上周五披露的文件，通用汽車稱受影響車款中的一種感知診斷模組（簡稱SDM）可能在特定情況下不當啟動一項測試，從而導致車上的安全設備無法正常運作。受影響的車款包括2014～2017年車型的一系列貨卡、運動型多用途SUV車和轎車。

通用汽車表示，經銷商將免費修復或更換受影響車款的SDM軟體。該公司稱，召回成本預料並不重大，將反映於第3財季業績中。

此次召回的車款包括一些2014～2016年的Buick LaCrosse和雪佛蘭（Chevrolet） SS和Spark EV；2014～2017年的雪佛蘭Corvette、Trax、Caprice PPV和Silverado 1500汽車。

其他受影響的汽車包括2014～2016年Buick Encore和GMC Sierra 1500、2015～2017年的雪佛蘭Tahoe、Suburban和Silverado HD、GMC Yukon、Yukon XL和Sierra HD、凱迪拉克Escalade和Escalade ESV。

(旺報)