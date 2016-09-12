南韓郵票人物 韓流明星入列

南韓遞信部總管資訊通信、電波管理、資訊化郵遞、郵政儲蓄和保險等，不過隨著韓流熱潮興起，南韓一系列郵票的人物，也出現韓流明星，諸如少女時代、BIG BANG。

南韓遞信部遞信事業本部在首爾中央郵遞局委外經營的郵票博物館，不僅展出南韓最古的郵票－朝鮮王朝時代的面額5文和10文的郵票，還有韓流偶像組合少女時代、BIG BANG為主題的郵票。

韓國郵票博物館透露，個人或粉絲團只要提出申請，南韓遞信部遞信事業本部就可接受委託為他們印製「屬於自己的郵票」。至於以韓流明星為藍圖印製的郵票，雖然不算是南韓遞信部正式登記在案的郵票，卻具有郵票的原始功能，而遞信部遞信事業本部只是從中抽取佣金。

南韓最早發行的郵票是1884年11月郵政總局開設後，當時由日本公司印製的5種郵票，其中，最先交貨的面額5文和10文的郵票於1884年11月18日用於漢城（現為首爾）至仁川的郵遞上，迄今已有130多年歷史。

在1945年8月15日，日本殖民統治朝鮮半島時期，韓國的郵政業務由日本掌管，日本無條件投降後，韓國由美軍統治3年，這一期間的郵政業務由美軍政廳遞信局掌管。

直到1948年8月15日總統李承晚建立大韓民國政府後，南韓才恢復了郵遞主權，由遞信部主導南韓的郵政業務。

另外，在日本殖民統治朝鮮半島時期，朝鮮總督府為開設郵遞局，向旅韓華僑徵用「漢城中華商會」，即現在中央郵局的土地，改以當時貧民窟的清溪川畔土地交換。1050912

(中央社)