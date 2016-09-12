國軍新式個人裝備 重量輕抗彈等級增強

總統蔡英文今天視導陸軍裝甲542旅，國軍展示新式個人裝備。軍備局官員說，新式裝備不管背心或頭盔的抗彈等級都比舊式強，整體裝備重量較輕，且針對台灣人體力和需求做調整。

蔡總統今天在國防部長馮世寬、參謀總長嚴德發和陸軍司令邱國正陪同下視導駐防於新竹湖口的陸軍裝甲542旅，由軍備局生產製造中心205廠研發主任馬樹榮介紹個人裝備。他說，205廠以模組化、輕量化、安全性、系統整合為理念開發裝備，接近歐美水準，部分性能甚至超越歐美。

他指出，頭盔、戰鬥背心、抗彈板是205廠自行生產，射擊眼鏡、護肘、戰鬥靴等委託民間公司生產，應可帶動相關產業發展，預估產值20億元以上。

他說，現役一般裝備只有6項，新式裝備有16項，舊式只能擋手槍彈，新式加裝可以抵擋步槍彈的抗彈板，抗彈等級不一樣；新式裝備拜材料科技進步之賜，整套純裝備淨重12公斤，加裝步槍、彈匣、水壺、抗彈板、手榴彈等後的戰鬥裝備重量是24公斤。

他舉例，現役一般兵頭盔1.7公斤，採用美軍下一代會使用的新材料，可以減為1.25公斤，抗彈能力比現役的強3倍；官兵裡面還可以穿上205廠研發的透氣散熱內裡，功能吸濕排汗，適合台灣炎熱氣候，已申請專利。

他說，美軍步兵戰鬥裝備重量是38到39公斤，台灣的新式裝備24公斤，除了因為材料較輕外，也針對台灣人體力負荷調整。

蔡總統也關心女性官兵的裝備，馬樹榮說，女生裝備都一樣，不會因為是女生所以特別輕，該有什麼防護都和男生一樣，才能保護女性官兵的生命。1050912

(中央社)