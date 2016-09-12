拍出屏東特色 屏東大學獲10萬元獎金
屏東縣政府舉辦「拍屏東」短片創作競賽，以食、住、樂、情等主題，分4季徵件，最佳影片由屏東大學愛拍社以「相思豆情」脫穎而出，奪得新台幣10萬元獎金及1支手機。
屏東縣政府去年9月起舉辦「拍屏東」短片創作競賽，希望激發出屏東在地人的拍片熱情，今天舉辦第4季徵件與年度大賞頒獎典禮，入圍的24件作品中，年度大賞最佳影片由第4季屏東大學愛拍社學生的「相思豆情」奪得。
第4季「情」，在親情、友情、愛情中挖掘屏東的溫情，「相思豆情」以屏東萬丹的在地特產「紅豆」為題材，牽引出當今青少年與家庭的關係，主角男孩與父親相依為命，父親努力種植紅豆扶養男孩，希望他讀書未來過著無慮的日子，但男孩有著與父親期望截然不同的夢想-製作糕點。
故事的最後男主角與父親在親子間的摩擦中找到平衡點，修補過去的裂痕，並相互引以為榮。評審認為作品深具意義且流露屏東特色。
屏東大學愛拍社12名學生利用學校提供的器材，拍攝這段影片，指導老師吳佩樺表示，學生們對拍影片都有興趣，有學生甚至未來想往這方面發展。
另有評審獎，得主為第2季的「屏東探險之旅」、第3季的「空降屏東好刺激」以及第4季的「雞蛋嬤」，3件作品都表現出屏東的在地特色與獨特人文風情。
縣政府觀傳處長鄞鳳蘭表示，希望競賽活動結束後，熱愛屏東或對拍片充滿興趣的朋友可以繼續「拍屏東」，用影像的方式記錄屏東的點點滴滴、喜怒哀樂。1050912
(中央社)
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