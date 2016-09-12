Note 7出包 三星股價跌幅創4年最大
三星電子股價跌幅創4年多來最大，因從美國到歐洲的航空公司和監管機關都發出警告，建議民眾停用三星的Note 7智慧型手機。
彭博報導，三星股價一度大跌7.6%，創2012年8月以來最大盤中跌幅。將9日的3.9%跌幅也算進去的話，三星市值蒸發約190億美元。三星子公司電池大廠三星SDI（Samsung SDI Co.）股價挫跌6.2%，報9萬6200韓元，寫下5個月來盤中最低點。
美國監管機關和三星自己都警告Note 7用戶將手機關機，停止為手機充電。美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）和三星都發出警告，他們也針對儘快官方回收產品來進行討論。
世界各國的航空當局也呼籲乘客不要在飛行時使用Note 7。3週前上市的Note 7，傳出約36起手機電池起火或爆炸問題。
三星在蘋果公司發表新iPhone之前，上個月搶先推出Note 7，但現在這個優勢已不在。
首爾IBK證券公司（IBK Securities Co.）分析師李承宇（Lee Seung Woo，音譯）說：「在美國以強硬的態度回應後，回收Note 7的不確定性有增無減。」
他又說：「三星必須儘快替換每支Note 7來安撫消費者，平息風波。三星可能要考慮停止販售Note 7一段時間，這是最壞的打算。」（譯者：中央社陳昱婷）1050912
(中央社)
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