主張安樂死合法 退休教師發連署
國立嘉義高工退休教師賴台生，有鑑於癌末病患及家屬長期遭受折磨煎熬，主張「安樂死合法」，並在網路發起連署，希望喚起公部門重視。
賴台生表示，由於親自目睹許多癌末患者接受無效醫療，導致「病人受苦、親人受累」的案例，讓患者在生命末期充滿無奈、折磨與苦痛，因此主張「安樂死合法」。
為了推動「安樂死合法」，賴台生通過國家發展委員會公共政策網路參與平台審核，在網路發起連署，籲請關心這個議題的民眾踴躍上網連署，喚起相關單位重視。
賴台生表示，「 安樂死」源自希臘文euthanasia，意為「好的死亡」或「無痛苦的死亡」；韋氏字典定義為「安靜而容易的死亡」，但安樂死合法化與否，向來是個受爭議的議題。
他說，由於事涉醫學、哲學、經濟、法律、宗教、倫理、社會學等各領域，因此各界看法相當分歧，贊成的人認為可讓病患得到解脫；反對的人則認為生命是神聖的，不可侵犯。
賴台生指出，討論「安樂死」的理論堆積如山，但「公說公有理，婆說婆有理」，人孰無情？哪個病患家屬希望結束親人的生命？但誰來關心病患及家屬的苦痛？又誰能減輕病人及家屬的恐懼、焦慮與煎熬？
他認為，安樂死合法，可以讓臨終病人不必忍受生不如死的痛楚；家人親友也無需忍受心靈上的煎熬，為何不能讓臨終患者選擇在人生的舞台上漂亮退場？
為此，賴台生除了在自家車上張貼「安樂死合法」標語、四處宣揚理念之外，也透過國家發展委員會公共政策網路參與平台，希望喚起立法部門關注安樂死議題。1050912
(中央社)
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