南韓：北韓隨時可能進行新一輪核試
南韓國防部發言人文尚均今天在記者會上引述韓美情報機構認為，北韓已做好在豐溪里核試驗場隨時進行新一輪核試驗準備，地點可能是第2條坑道內分支坑道或第3條坑道。
南韓聯合新聞通訊社引述南韓政府透露，北韓在咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場第3條坑道做好隨時進行核子試驗的準備，韓美情報機構認為，北韓很有可能在第3條坑道再次進行核子試驗，正密切關注相關動向。
據報導，目前北韓豐溪里核子試驗場共有3個坑道，而北韓尚未在第3條坑道進行核子試驗。北韓第1次核子試驗（2006年10月9日）在第1條坑道進行，第2次（2009年5月25日）、第3次（2013年2月12日）、第4次（2016年1月6日）核子試驗均在第2條坑道進行，第5次核子試驗在距離第4次核子試驗場所400-500公尺處進行。
北韓核武器研究所在北韓進行第5次核子試驗後發表聲明稱，將繼續從質和量兩方面發展核力量。韓美認為，這顯示北韓將在今年年底前再次進行核子試驗。1050912
(中央社)
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