泰流浪狗小確幸 等紅燈有熱狗煎餅大餐

剛到泰國的人對都會區的交通印象深刻，近日有網友上傳一段影片吸引逾百萬人點閱，一名攤販在等候紅燈時還製作小吃，餵食流浪狗。

根據曼谷椰子（BNAGKOK COCONUTS）網站報導，有名泰國網友在普吉島一處路口拍攝到一段有趣的畫面，一名製作熱狗煎餅的小販在等候紅燈時，一隻飢餓的白色流浪狗盯著小販的熱狗，於是小販快速製作熱狗煎餅給牠吃，影片上傳後，吸引超過120萬人點閱。

網友說，泰國路口等紅燈時間太長了，有些快要8分鐘，也讓攤販有時間可以製作點心，也有網友說，泰國人就是好心，不忍心看到小狗挨餓，這是很多泰國民眾都會做的事。1050912

(中央社)