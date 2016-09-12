塵爆地震救災實錄 衛福部集結成書

我要評比

全台26家衛福部立醫院，近年伴民眾挺過八仙塵爆、南台灣地震、登革熱等災情，衛福部今天發表新書「守護台灣：國家醫院 風華再現」，記錄近百年來的蛻變與展望。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，部立醫院目前總床數有1萬875床，占全國床數的9%、公立醫院的25%，尤其有2/3部立醫院分布在偏遠地區，是防疫、緊急醫療擔任最後一道防線。

林慶豐說，去年發生八仙塵爆時，第一時間便整合鄰近的台北醫院、桃園醫院、桃園和八里療養院，短時間做好醫療分流；今年除夕前發生南台灣大地震時，也有大批嘉南療養院社工主動前往災區、殯儀館進行關懷輔導。

他指出，每次重大災害發生，全國26家部立醫院都會待命、支援，歷經這幾次災變，也逐漸規劃出救災的SOP模式，在第一時間做好醫療分流並整合各項資源，展現部醫一體的精神。

林慶豐表示，每家部立醫院規模雖然都不大，但透過緊急援助、排班支援等整合能力，絕對能貢獻很大的災害處理能力，未來更將投入長期照護的第一線。1050912

(中央社)