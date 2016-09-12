慶中秋》來誠品信義店 看九州旅遊展＋玩皮卡丘

日本九州長崎稻佐山夜景。（達志影像／shutterstock提供）

中秋假期四天連假，雖颱風恐來攪局，但仍不減大家好心情！想出遊的心蠢蠢欲動！為推廣日本九州旅遊，九州魅力發信事業實行委員會攜手誠品生活，將於9/16-9/18誠品信義店舉辦「The Wonder of KYUSHU九州印象展」，首兩日特別邀請紅遍全球的日本動漫界巨星皮卡丘來台同慶、為展覽揭開序幕，並舉行3場難得的「皮卡丘攝影會」，與台灣民眾共度中秋。

九州熊本為超人氣熊本熊的故鄉，熊本天草市全年都能出海觀賞海豚，是日本的重要景點(照片由haveAnice提供)

九州魅力發信事業實行委員會此次特別針對台灣、韓國、泰國、中國與香港等亞洲各國的特性與喜好，介紹九州的美好，更專為台灣旅客設計鐵道、溫泉、文化、歷史與品茶五項九州體驗最佳路線，精心選出300件九州名物與魅力，推出專屬的《The Wonder of KYUSHU》STORY BOOK，於展覽期間領先全台限量免費發送，民眾還可以與皮卡丘近距離拍照，親身感受九州魅力！

長崎路面電車，古典造型的車廂，為城市景觀增添浪漫風情。(作家李清志 拍攝)

日本向來為台灣旅客最愛的觀光國家之一，擁有「鐵道王國」之稱的九州，搭乘鐵道列車暢遊各個景點早已成為旅遊特色，無論到長崎看夜景、博多吃拉麵、或到由布院泡溫泉，皆可搭乘各式特色列車抵達，成為鐵道迷們此生必定造訪的獨特體驗。九州魅力發信事業實行委員會與誠品生活合作策畫「The Wonder of KYUSHU 九州印象展」，將首度播放STORY BOOK所載入的九州景緻動態影片，其中有多處景點以空中拍攝的手法呈現，讓您以不同角度飽覽九州風采。

岩尾藥舗日本丸館將昭和時期的建築保留下來，成為日本有形文化財。(照片由haveAnice提供)

透過照片與影片集錦，除了呈現鐵道迷最愛的列車印象，也介紹九州依山傍水之美，展品涵蓋九州七縣－福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣的美食、美景、溫泉、人文等特色。

熊本地面電車，經典設計讓旅客飽覽街道市區風光。(照片由haveAnice提供)

正宗日本官方授權的皮卡丘，中秋連假期間來台！9月16、17日全台限定３場皮卡丘攝影會，於9/16(五)19:00、9/17(六)14:00、9/17(六)16:30誠品生活信義店3樓forum舉行，現場將發送九州魅力發信事業實行委員會製作的限量精美《The Wonder of KYUSHU》STORY BOOK，歡迎民眾提早至展覽現場領取號碼牌，有機會與皮卡丘合影，名額有限，還請把握！活動首日還有型男主廚蔣偉文於現場進行料理實演，以遠近馳名的九州風味鬆餅粉，結合台灣在地特色水果，創作「焦糖水果鬆餅」，邀請民眾現場免費試吃！

此外，展覽期間誠品生活亦邀請影評人馬欣、吉祥物研究家林承毅、作家陳銘磻、米力生活雜貨舖經營者Rick舉行系列講座，分別從電影、文化、工藝等角度分享九州經驗與美好；誠品書店則推出九州主題展，囊括中、日文九州旅遊相關書籍與多款職人工藝品，以「熊野筆」馳名的手工化妝刷具、熊本熊鋼珠筆等相關文具商品一次盡獻。「The Wonder of KYUSHU 九州印象展」匯聚九州美好精華，讓您一次看遍九州的精彩！

九州魅力發信事業實行委員會推出《The Wonder of KYUSHU》STORY BOOK，於誠品生活限時限量免費提供（左）、日本皮卡丘將於9月16日與17日現身誠品生活信義店（右）。（本報系資料照）

「The Wonder of KYUSHU 九州印象展」活動資訊

- 展覽時間：9/16(五)-9/18(日)

- 展覽地點：誠品生活信義店3樓forum

【系列活動一、展覽首日特別活動】

- 9/16(五) 13:30「The Wonder of KYUSHU九州印象展」開幕、皮卡丘初登場

- 9/16(五) 14:00蔣偉文料理實演活動

【系列活動二、皮卡丘攝影會】

-9/16(五) 19:00-19:30

-9/17(六) 14:00-14:15

- 9/17(六) 16:30-16:45

- 名額有限，於活動前30分鐘現場開放領取號碼牌，須憑號碼牌方能參與攝影會並與皮卡丘合影。

【系列活動三、講座】

- 9/16(五) 14:30-16:00 《工藝中的九州-認識陶瓷天國的器物世界》講者：米力生活雜貨舖經營者Rick

- 9/16(五) 17:00-18:30 《從電影看九州-硬漢與柔情》講者：影評人馬欣

- 9/17(六) 14:30-16:00 《熊本熊大魅力》講者：吉祥物研究家林承毅

- 9/17(六) 17:00-18:30 《跟著文學地景遊九州》講者：作家陳銘磻

【系列活動四、STORY BOOK索取處】

- 9/16(五)-9/17(六)，凡參與「The Wonder of KYUSHU 九州印象展」皮卡丘攝影會及講座活動即可獲得。

-9/18(日)起，於誠品生活指定店點服務台免費索取，數量有限，送完為止。店點包括：誠品生活信義店B2F顧客服務中心、誠品生活敦南店1F顧客服務中心、誠品生活松菸店B2F顧客服務中心、誠品生活西門店B1F顧客服務中心、誠品生活武昌店4F服務台、誠品生活站前店生活中廣場服務台、誠品生活板橋店5F顧客服務中心、誠品生活新板店1F顧客服務中心。

(中時電子報)