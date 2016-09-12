高雄市庇護工場自拍微電影行銷。（吳江泉攝）

中外餅舖庇護工場拍攝微電影獲得成果展第1名。（吳江泉攝）

「自己故事自己拍！」為讓民眾更認識身心障礙朋友在庇護工場的生活故事，高雄市勞工局開設「微電影進階培訓班」，邀請導演王藝逢傳授攝影技術、分鏡腳本設計，經歷1個月30小時特訓，10家庇護工場拍出精彩成果，PO在「守護天使 點亮希望」庇護工場臉書，供民眾了解更多訊息。

10部微電影生動有趣，全由工場人員自行拍攝、後製剪輯而成，經評審評選，昨天在成果發表會頒發前3名、佳作及結業證書，勉勵庇護工場人員繼續傳播庇護工場的愛與美好，第1名由中外餅舖庇護工場獲得。

勞工局主任祕書林信興表示，高雄市目前有10家庇護工場，提供166名身障朋友就業，期待透過庇護工場拍攝微電影，讓民眾了解更認識身障朋友的工作情形，呈現庇護員工對生命與工作的感動，鼓勵民眾上「希望之窗高雄市庇護工場購物網」消費，10月14日前網購庇護商品，不限金額，就有機會抽中市價1400元王品牛排餐券2張。

職業重建科長楊茹憶表示，庇護工場為具有工作意願，但尚無工作能力的身心障礙朋友長期就業的好所在，更是訓練及支持他們進入一般職場的搖籃，一個看似簡單的動作，庇護員工需要花百倍心力練習，他們堅持的毅力與真誠態度，在微電影中表露無遺。

(中時)