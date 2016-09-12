國民黨立院黨團呼籲林全全面改組內閣

我要評比

國民黨立院黨團書記長江啟臣（左）呼籲林全應思考全面改組內閣。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團書記長江啟臣（見圖）公布大數據民調，其中明確表達對林全內閣不滿的有40％，表達滿意的僅17％。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團12日舉行記者會，書記長江啟臣公布黨團委託思為策略公司作大數據民調，其中明確表達對林全內閣不滿的有40%，表達滿意的僅17%。

江啟臣呼籲林全應思考全面改組內閣。

(中時)