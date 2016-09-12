台以青年交流 激盪多元文化火花

台灣和以色列的青年在花蓮體驗大自然風光。（教育部提供）

8位來自以色列的青年代表團於4日至10日來台訪問，在教育部青年署安排下，與我國遴選出的10名優秀青年一同前往花蓮壯遊點、參訪部落文化，並走訪我國青年創客(Maker)基地等，多方了解我國原民文化結合社區旅遊發展及青年發展等政策成效。

在7天參訪行程當中，以色列青年代表前往花蓮瞭解原住民部落文化與體驗獵人生活，透過原民教導體驗射箭，許多初拿弓箭的以色列朋友都興奮地表示，他們掌握了射中bulls-eye的技巧，回以色列後或可申請加入國家射箭隊。

此外，他們參訪大同未來產房「Futureward」--青年創客基地後，素以「創新創業」聞名的以色列青年，除與我國創客就自造者運動進行交流外，更捲起袖子實地操作金工設備，雕刻出客製化的金屬名片。

隨後他們前往太平洋自行車博物館，瞭解台灣節能減碳風氣下的自行車文化；而白北半日團體活動，更是本國青年接待大使們精心設計，帶領以方團員前往時下青年眼中的熱門景點，例如：台北101、龍山寺、華山藝文中心等地，貼近青年的生活領域，認識更生活化的台灣。

以色列團員表示，經由這幾天的參訪，對目前流行的青年創客運動、產業文化與台灣多元文化都有深入了解，期間台灣人民的熱情與青年的互動活力都讓他們印象深刻，更用流暢的中文，大聲地說出：「台灣，我們愛妳。」

青年署表示，以色列向有創新企業之國的美譽，在鼓勵台灣青年創新創業的當下，實需強化兩國的青年交流，除邀請以色列青年來台參訪，今年8月也遴選10位高中學生代表赴以色列參加國際環境青年領袖會議，希望藉由不同年齡層的交流活動，交換來自不同文化背景的心得與經驗，讓兩國的青年都有深刻的學習。

(中時)