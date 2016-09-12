非洲野驢像馬又像驢 保育員開講
台北市立動物園今天表示，去年透過歐洲瀕危物種計畫引進非洲野驢，有著驢一般的叫聲，腳卻像斑馬一樣有條紋。9月和10月每週五上午10時45分，保育員都會在展場介紹非洲野驢。
動物園表示，非洲野驢是馬科動物，有非常敏銳的警覺性，周遭突然的大動作和聲響，都會引起非洲野驢的關注，只要看到牠們豎起耳朵，盯著一個方向站定不動，就是正在警戒中，以便能及時逃離危險。
非洲野驢全年都可以繁殖，當公驢發出喔咿喔咿的叫聲展開追求時，若是母驢還沒準備好要繁殖，就會對頻頻接近的公驢，使出後腳飛踢來表示拒絕，但繁殖期母驢也可能會被窮追不捨的公驢咬傷。
動物園說，非洲野驢主要分布於衣索匹亞及厄利垂亞南邊的乾旱區域，因獵捕壓力，棲地、水源、食物來源與通路持續縮減，甚至可能和人類圈養的家驢雜交等衝擊，粗估在原棲地約只剩不及600頭，被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危（Critically Endangered）物種。
由於非洲野驢生活在石礫沙漠環境，為了提升空間利用效能，並展現混種生活的意象，動物園選擇讓同樣生活在沙漠地區、同被IUCN列為極度瀕危動物的弓角羚羊，一起使用同一個展場。
動物園說，9月到10月「動物保母講古」（Keeper's Talk），主題選定「新朋友開啟新視野-保育物種習性與適應」，每週五上午10時45分到11時，由非洲野驢的保育員在展場和遊客分享非洲野驢的故事。1050912
(中央社)
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