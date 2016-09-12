鏈結亞洲新灣區人潮 高市復航新旗航線

新光碼頭到旗津觀光遊輪要復航了。高雄輪船公司今天指出，「亞洲新灣區」內的高雄展覽館、市總圖及輕軌都已經啟動，為串連遊程，10月起恢復新光碼頭到旗津的觀光遊輪。

事實上，新旗遊輪曾在103年行駛，當時因為運量不足，加上港畔多項工程進行，航線停駛近1年多。立委賴瑞隆日前邀交通部觀光局和高雄市交通及觀光局研議，加速推動亞洲新灣區周邊的觀光遊程，包括恢復新旗遊輪等，允爭取中央補助。

高雄輪船公司代理總經理翁佳彬今天指出，高輪已擬定10月復航新光碼頭到旗津輪渡站的遊輪，約15分鐘的航程，沿線可以欣賞高雄港忙碌的航港運作及造船公司的景觀，還有自第一港口駛入的大型貨輪，視覺遼闊，極具觀光效益。

高輪將加強假日的航班運輸，而且會調度大型遊輪行駛，船隻的舒適度優於渡輪，初步估計每趟次收費是新台幣80元。

高輪說，旗津渡輪每年約有800萬搭乘旅次，扣除通勤人口，其餘多為觀光及遊憩，有一定的消費能力。

觀光局也計畫結合新光碼頭周邊的夢時代購物中心，以及來自草衙道購物中心、三多商圈、高雄展覽館、總圖一帶的遊客，接駁捷運和輕軌，將人潮帶往旗津，可以鏈結更多的消費能量。1050912

(中央社)