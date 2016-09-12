鏈結亞洲新灣區人潮 高市復航新旗航線
新光碼頭到旗津觀光遊輪要復航了。高雄輪船公司今天指出，「亞洲新灣區」內的高雄展覽館、市總圖及輕軌都已經啟動，為串連遊程，10月起恢復新光碼頭到旗津的觀光遊輪。
事實上，新旗遊輪曾在103年行駛，當時因為運量不足，加上港畔多項工程進行，航線停駛近1年多。立委賴瑞隆日前邀交通部觀光局和高雄市交通及觀光局研議，加速推動亞洲新灣區周邊的觀光遊程，包括恢復新旗遊輪等，允爭取中央補助。
高雄輪船公司代理總經理翁佳彬今天指出，高輪已擬定10月復航新光碼頭到旗津輪渡站的遊輪，約15分鐘的航程，沿線可以欣賞高雄港忙碌的航港運作及造船公司的景觀，還有自第一港口駛入的大型貨輪，視覺遼闊，極具觀光效益。
高輪將加強假日的航班運輸，而且會調度大型遊輪行駛，船隻的舒適度優於渡輪，初步估計每趟次收費是新台幣80元。
高輪說，旗津渡輪每年約有800萬搭乘旅次，扣除通勤人口，其餘多為觀光及遊憩，有一定的消費能力。
觀光局也計畫結合新光碼頭周邊的夢時代購物中心，以及來自草衙道購物中心、三多商圈、高雄展覽館、總圖一帶的遊客，接駁捷運和輕軌，將人潮帶往旗津，可以鏈結更多的消費能量。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。