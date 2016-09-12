高市本周4場徵才 逾400工作機會

高雄市政府勞工局訓練就業中心本週總計4場徵才，提供471個職缺，餐飲業、科技業、服務業和保全業皆釋出人力需求，歡迎待業及欲轉職民眾踴躍參加。

9月12日（一）上午11時，在明聖宮白龍庵由「瑞益公司、亞瑟環境清潔」釋出18個職缺。同日下午2時，在大寮就業服務台由「全弘國際、加高電子」招募87人。

9月13日（二）下午2時，由「鄧記餐飲、中央公寓、路竹新益工、日月光半導體、楠梓電子」等7家廠商，在左營就業服務站徵求228名中菜廚師、外場服務員、儲備幹部等。

9月14日（三）辦理2場徵才活動。第一場於上午9時30分登場，由「日盛發、龍慶鋼鐵、順陽生物科技、淨園國際開發」等5家廠商，在前鎮就服站招募48人。第二場於下午2時在大社區公所舉辦，「本原企業、崇瑋工業、元山科技」釋出90個職缺。各場次徵才資訊可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）「電子履歷」專區查詢，或洽：733-0823轉408。

一年一度的中秋佳節即將來臨，為讓求職民眾感受過節氣氛並祈求好運，勞工局訓練就業中心特別舉辦「中秋求職“皂”得住，快速找到好頭路」活動，民眾於9月14日中秋前夕，到訓練就業中心所屬7個就服站找工作，於「Job好康臉書粉絲團」打卡分享該活動，或以手機加入「求職好幫手」LINE群組，即可獲得「馬卡龍造型手工皂」，數量有限，送完為止。

(中時)