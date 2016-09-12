中風翁騎車外出失聯60小時 員林山區尋獲機車
有中風病史的彰化縣64黃姓老翁上周五晚間獨自騎車外出後未歸，家屬前晚焦急尋人並向警方報案，有山友在員林市小嶺頂山區發現他的機車，昨天傍晚發動數十名警義消上山搜救找人，但至今仍無所獲。
員林市東北里里長曹震西說，老翁當晚8點多騎車外出，往山區小嶺頂方向騎乘，加上昨日有山友在登山口發現一部機車已停放2天，頗不尋常，經警方接獲家屬報案後比對，確認就是黃男的機車，昨晚開始大規模搜山。
黃妻說，丈夫曾中風、也有肝結石，常痛得吃不下飯，甚至在地上打滾；失蹤當晚他還沒吃晚飯，只跟她說想出去走走，她本想一起去，但被拒絕，她想丈夫出門散散心很快就回來，誰知出了門就失聯，憂心丈夫尋短。
黃妻說，丈夫因曾中風體力不佳，失蹤時穿黃色上衣、藍色長褲，身上僅帶著登山杖和一瓶水。
(中時)
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