身障職人藝術聯展 9月點綴「女人空間」

高雄市政府勞工局自104年起輔導身障文創者推廣產品，至今已有16人加入，產品包括皮件、布包、羊毛氈等，今年更加入5位藝術畫創作者，為了讓更多大眾有機會欣賞身障創作者的藝術世界，勞工局自即日起至9月25日，在婦女館女人空間舉辦「用心良品」創作展。

勞工局表示，聯展的築夢職人有8位，均為104-105年輔導的身障朋友，其中力政文、林煥棠、高進宇為自閉症患者，力政文用天馬行空的想像，創作出現代及神話故事結合的作品；林煥棠則擅長西畫及國畫，以風景畫作居多；高進宇的童趣畫用色大膽，從創作中找到專注沉浸的世界，他的作品更獲在地企業家青睞，在企業家旗下畫廊展出，已售出十多幅，成績亮眼。

此外，林俊廷（肢障）及洪麗秋（視障）皆為禪繞畫創作者，他們從繪畫中得到心靈療癒，也希望透過聯展，將這份感動傳達給社會大眾。

勞工局職業重建科楊茹憶科長表示，素人創作者常因沒有名氣，畫作乏人問津，為協助開發文創商品拓展周邊販售，勞工局在財團法人印刷研究中心協助下，複製15幅畫作，未來還將進一步開發文創商品，提升身障藝術創作者的能見度。

畫展展出資訊：

女人空間展覽日期：9月11日～9月25日（週一休館），地點：高雄市三民區九如一路777號

水筆仔藝術空間展覽日期：10月24日～11月24日（週一-週五13：00-21：00、週日13：00-17：00、週六休館），地點：高雄市三民區陽明路423號

枝枝文創庇護商店展覽日期：10月24日-11月21日（週一-週日 11：00-19：00），地點：高雄市新興區中山一路115號B1（捷運美麗島站）。

(中時)