「球王」戴伊腰傷退賽 BMW賽近2年命運大不同
澳洲「高球1哥」戴伊，去年在BMW錦標賽封王、進而完成小時成為「球王」的美夢；今年卻在決賽輪打到一半因腰傷退賽，沒賺到任何聯邦盃積分與半毛錢，近兩年這場比賽的命運大不同。
戴伊決賽輪打到第8洞當天成績+2，當他第9洞彎身插梯準備開球時，腰部突然不適，隨即決定退賽。
他這場比賽退賽，等於沒賺到任何聯邦盃積分，目前積分榜掉到排名第4，落後這場比賽奪冠躍居第1的強森1780分，除了不利爭奪積分榜第1的1千萬美元大獎，同時確定失去角逐平均最低桿的年度最佳球員「瓦登獎」。
戴伊本來在瓦登獎位居第1，但強森BMW錦標賽奪冠，以平均69.14桿躍居第1。
戴伊腰部問題不是在BMW錦標賽發生，早在季中參加世界比洞賽時，第1輪就曾因為腰部不適有意退賽，後因有好轉才繼續參賽，最終贏了冠軍。
聯邦盃最後1戰巡迴錦標賽將於22日登場，戴伊還有時間可以調養，預料此戰仍會出賽爭奪積分榜第1的1千萬美元支票。
(中時電子報)
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