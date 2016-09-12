杯葛施政報告否 國民黨團13日定調

我要評比

中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，是否杯葛行政院長林全施政報告，明天上午黨團會議討論後才定調。國民黨不會為反對而反對，但須好好表達人民聲音。

他說，人民非常不滿新政府施政，希望林全內閣好好思考用人問題及內閣是否全面改組，明天國民黨團會表達對施政報告及施政不滿的地方，這是在野黨該做及該監督的事。

江啟臣表示，新會期是預算會期，希望黨團成員發揮在野黨看緊人民荷包能力。

有關國民黨團優先法案，江啟臣表示，會以黨團成員代表民意提出的法案為主，黨團全力協助。

兩岸監督條例草案部分，他說，要看執政黨怎麼看，國民黨團立場一直沒變。1050912

(中央社)