連假「吃肥」症候群 女性最易有2困擾

營養師建議，多補充蛋白質和包括利水食物在內的蔬菜，能減少水腫，同時促進排便「拒當小腹婆」。（楊承樺提供）

中秋節將至，不少人已經迫不及待，準備大吃月餅和烤肉，但在享受美食過程中，很容易不小心「吃過量」而造成肥胖。營養師指出，每次節慶連假過後，尋求減肥的民眾至少增加2成，其中女性最在意「小腹凸」和「腿水腫」，原因和飲酒、熬夜、重口味飲食有直接關係。

四天連假，有些人會規畫出遊行程，或選擇在吃大餐、熬夜玩耍中度過。營養師楊承樺表示，根據長期觀察，連假時間愈長，收假後想減肥的民眾就愈多，「中秋連假通常會增加2成」；為了應景，民眾會吃許多高油脂、高精緻糖的月餅，以及高鈉、重鹹的烤肉，加上熬夜和飲酒，都是造成小腹肥胖和身體水腫的主因。

楊承樺指出，女性最在意的「小腹凸」，是因為腹部的皮下和內臟脂肪過多，「便祕也是原因之一」，若要從飲食方面改善，務必要減少精緻糖類的攝取，主食可選擇低GI值的五穀飯、連皮地瓜等，並且攝取大量蔬菜，除了能延長飽足感、達到熱量控制外，其內含的維生素和礦物質，也會提升身體代謝，減少疲倦感，讓你不會輕言放棄減肥。

不少女性有長期排便不順的困擾，楊承樺提醒，除了多吃蔬果，也要搭配大量飲水，每公斤至少喝30c.c.以上的水，以50公斤的女性為例，每天至少要喝到1500c.c.的水。他提醒，很多人以為減肥就不能吃油，但當心因此出現便秘，可選擇富含健康油脂的食品，像是起司、鮭魚或鯖魚，既對人體健康有益，又能幫助排便。

另一個女性最擔心的「腿水腫」，則是和高鈉、重鹹飲食拖不了關係。楊承樺說，除了多運動排汗、少吃重鹹飲食外，可多吃包括芹菜、菠菜、葡萄柚、綠茶等有利水功能的食物。

楊承樺說，想要改變體態，除了健康飲食外，也要搭配運動，並補充適量蛋白質，達到增肌、提高代謝能力的效果。他說，輕度運動者，每公斤應攝取1.2公克的蛋白質，50公斤的女性，每天要吃60公克的蛋白質，若是有重量訓練、運動量較大者，每公斤可攝取1.5~1.7公克的蛋白質，雞蛋、無糖豆漿都是很好的蛋白質來源。

他最後提醒，熬夜和飲酒都會降低身體代謝、是造成肥胖的主兇之一，連假期間，民眾在玩耍之餘，還是要重視飲食和正常生活作息。

(中時)