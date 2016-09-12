管教女兒涉強制猥褻 男子判刑2年

彰化縣一名男子在家中看見女兒只有穿上衣沒有穿胸罩，質問女兒，且用手捏女兒的乳頭，男子涉犯強制猥褻罪遭判有期徒刑2年，全案仍可上訴。

根據彰化地方法院今天公布判決書，男子和外籍妻子離婚後，女兒先被前妻帶到新加坡、越南等國居住，女兒回國後就和父親住一起。去年4月，男子在家中看見念國一的女兒只有穿上衣沒有穿胸罩，因而質問女兒，男子認為女兒不服管教，用手指捏女兒的乳頭，少女很生氣也打了父親一巴掌。

檢警另查出，在少女就讀國小二、三年級時，和父親睡在一起，男子曾利用女兒睡著時撫摸胸部下體猥褻得逞。不過，法院審理時，男子辯稱是要女兒穿上胸罩，女兒不聽，才會以捏乳頭方式處罰，不是猥褻，也承認在女兒念小學時，2人的確睡在一起，不過否認有猥褻行為。

法官認為，父母處罰子女的方式需在合理管教且必要的範圍內，且被告也承認以竹竿毆打被害人、不買東西給被害人吃等處罰方式，從來不曾以捏乳頭方式處罰，行為不尋常，是否處於處罰目的而為之也有問題，行為已有猥褻的犯意。

法官認為男子捏乳頭猥褻行為明確，因此依強制猥褻罪判刑2年，至於其餘被訴利用權勢機會猥褻罪部分判無罪，全案仍可上訴。

至於檢方起訴男子與女兒同房共眠涉猥褻部分，法官認為檢察官舉證不足，且少女在法庭針對此一部分也沉默未答，沒有合理說明；而根據彰基醫院針對少女陳述可信度鑑定，也無法確認少女是否有說謊，因此這部分被判無罪。1050912

(中央社)