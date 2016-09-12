病患常延誤喪命 醫投入健康篩檢
大林慈濟醫院副院長林名男臨床上看到許多患者延誤就醫喪命，因此，積極投入社區健康篩檢，更將台灣經驗推廣到海外，而獲得國民健康署第4屆健康促進貢獻獎個人獎表揚。
林名男表示，大林慈濟醫院推動健康促進醫院，包括病人、社區、環境等面向，以社區為例，醫院除了照顧來院病人外，也希望延伸至社區，透過健康篩檢及衛教，讓民眾能在疾病發生前，減少危險因子。
林名男舉例，1位年約50幾歲病人到醫院就醫，檢查發現是大腸癌末期，如果有做篩檢習慣，可以及時改變生活方式，少吃紅肉、加工肉，減少發生機率，或者能早期發現，得到更好治療效果。
大林慈濟醫院今天表示，林名男推動、落實健康促進醫院，本身更身體力行，因推動院內健康步道，承諾不坐電梯，因此，不時需要爬樓梯至13樓健檢中心，從剛開始不時需要停下休息，現在已能一口氣爬完，可見勤運動對心肺功能的改善。
大林慈濟醫院指出，林名男不僅深耕健康促進醫院理念，更將台灣經驗推廣到海外，這樣的用心，今年獲得衛福部國民健康署頒發的健康促進貢獻獎，讓醫院成為「健康院」，不再只是看病，而是能夠傳達幸福與健康地方。1050912
(中央社)
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