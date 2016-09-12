拓展全球運籌 農科園區建多功能倉儲區
屏東農業生物科技園區為拓展全球的運籌，目前正興建多功能倉儲區，未來提供園區廠商設置全球發貨中心。
農科園區以天然物、水產養殖生技、生物性農業資材、禽畜生技、生技檢測及代工服務、節能環控農業設施等6大農業加值產業為發展核心，農科表示，目前已核准102家廠商進駐，引進投資額達新台幣93.88億元，產業聚落儼然成形。
農科指出，在產業發展基礎上，園區土地利用率目前已達90%，一般倉儲區已滿倉，因此農科園區規劃多功能倉儲區，打造南台灣農業倉儲物流配送中心。
多功能倉儲區規劃有常溫及低溫等不同溫層倉儲空間，總經費3.78億元，預計明年7月9日完工，完工後將整併園區既有飛宇樓、龍騰樓的倉儲、報關、運輸、檢驗、檢疫、通關服務資源，未來提供園區廠商設置全球發貨中心。
此外，也將提供園區周邊廠商供應鏈通關服務，增加吞吐貨量，並增設空運集散站，解決空運需求，提供園區及周邊貨物打盤，縮短空運通關時程。
農科表示，除了多功能倉儲區外，園區也正進行165.41公頃土地的擴充，將設置多功能生活服務區，提供產業人才培訓、住宿區、幼兒園、園區產品展售等，陸續於今年7至12月間動工，並於明年11月至民國108年12月陸續完工。1050912
(中央社)
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