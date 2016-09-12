充電式反光背心 高市清潔隊有亮點
傳統式反光背心需要有光源照明才會有亮點，高雄市議員邱俊憲今天贈送清潔隊200件新型LED主動式發光反光背心，希望給隊員更安全的防護和值勤時辨識。
邱俊憲今天慰勉終年辛苦為城市清潔努力的清潔隊弟兄，還帶來有助於增加執勤防護的充電式反光背心200件。
邱俊憲指出，清潔隊員為維護環境清潔，晝夜忙碌，如果在晚上工作，於光源不足的地方，即使穿著反光背心，效益也不佳。
他提供LED主動發光反光背心，不需要靠外在光源就可以發光，亮度提升；清洗時只要電池拔掉，就可直接水洗，使用前再充電，可以提高清潔隊員執勤安全。
市府環保局長蔡孟裕表示感謝，將把這批主動式發光反光背心，先提供鳥松、仁武等鄰近的區隊先體驗，增加安全性。1050912
(中央社)
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