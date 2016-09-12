中度颱風莫蘭蒂持續增強 恐變強颱

我要評比

中央氣象局觀測，中度颱風莫蘭蒂強度持續增強，預估變為強颱機率大，時間點有可能今天或明天。

據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂目前七級風暴風半徑最大風速每秒45公尺，接近強颱下限每秒51公尺。

氣象局說，莫蘭蒂強度續增強，變為強颱機率很高，但時間點難測，有可能今天，也可能是明天。

氣象局觀測，莫蘭蒂中午位置大約距鵝鑾鼻東南東1000公里，以每小時24轉21公里速度，朝西北西轉西北行進，朝恆春半島方向移動。1050912

(中央社)