往事不堪回首 更生人甘願領22k

新竹監獄12日舉行就業博覽會，安排企業與受刑人面試媒合。（徐養齡攝）

新竹監獄12日舉行就業博覽會，茶餐廳老闆吳幸文（左）親自到場與受刑人面試。（徐養齡攝）

「走正途卡心安啦！」受刑人阿國（化名）因毒品案入獄服刑3年多，終於熬到下個月出獄，回首荒唐過往，坦言賺錢雖容易，但每晚都睡不好，擔心被同行出賣或被警察抓來關，出獄後只想走回正途，晚上安心睡覺，就算月入22K又何妨？

矯正署新竹監獄12日舉行下半年度就業博覽會，獄方安排數間企業到場接受面試媒合，約70名在3個月左右出獄的受刑人參加，職缺包含房屋修繕工、搬家工及茶餐廳工作人員，面試情況踴躍。

竹北哄供茶餐廳老闆吳幸文親自到獄中與受刑人面談，除了了解一技之長，也關心他們在獄中的生活，鼓勵受刑人出獄後先從基本功學起，學成後可隨企業開分店拓展遠景。

再蹲1個月就要出獄的23歲受刑人阿國，滿臉喜悅拿著履歷表面試，談起昔日往事，至今懊悔不已，感嘆平白浪費3年多青春，昔日稱兄道弟的朋友從未探監，女友也跑了，入獄頭兩個月難過到終日不發一語。

阿國說，服刑前他曾在日本料理及快炒店當幫廚，期間經同事介紹染上毒癮，後來愈買愈多，薪水入不敷出，只好鋌而走險幫藥頭跑腿。

那段日子雖然收入頗豐，但幾乎都拿去買毒，每天還得過著躲警察的生活，加上毒癮發作頻繁，沒有一天睡得好，入獄後好不容易將癮戒了，出獄後寧願從基層做起領22K，想要安穩度日睡好覺。

作業科長李錦海表示，獄方除了每年2次大型就業博覽會，定期透過市府中小型企業服務中心，安排即將出獄的受刑人找工作，或規劃微型創業，每年約可媒合80到100人，成果良好。

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(中時)