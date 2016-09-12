MLB》阻投手挑戰紀錄 道奇教頭不是第一次

道奇先發投手希爾11日差點完成完全比賽。（美聯社資料照）

對投手而言，能投出完全比賽跟無安打比賽，是無上的光榮，但11日洛杉磯道奇對決邁阿密馬林魚的比賽，道奇投手希爾本能挑戰完全比賽，卻只投89球就被換下，教頭羅伯茲決策令人不解，賽後他澄清是顧及希爾的傷痛史才忍痛換投，據美媒報導，這並不是羅伯茲第一次終結選手的紀錄之夜。

希爾昨對上馬林魚，主投7局飆出9K，沒讓任何打者踏上壘包，退場前只用了89球，狀況極佳卻無緣紀錄，他下場後顯露出失望的神情，教頭羅伯茲坦言，但希爾今年5月底才接連因腹股溝拉傷、左手中指起水泡等原因，休養近3個月，為球隊長遠考量，才不得不做出苦澀的決定，「我晚上肯定會失眠。」

希爾無緣挑戰成就，下場後難掩失望情緒。（美聯社資料照）

事實上，這已是羅伯茲今年第二度以傷勢為由，終結選手的紀錄之夜，《ESPN》指出，前一次是今年4月9日，先發投手史崔普林韌帶置換手術(Tommy John)休息近2年，回歸首戰對上舊金山巨人，投7.1局沒被擊出任何安打，也被換下場休息，羅伯茲解釋，當時他已用了100球，因剛傷癒歸隊，選擇不讓他拚紀錄。

不同的是，史崔普林無關勝敗，但道奇該場敗給巨人，希爾昨役則拿到勝投。投手錯過挑戰紀錄多難過，道奇投手教練哈尼卡特(Rick Honeycutt)最明白，不過雖經常跟投手們站在同一陣線，他認為有些事情，比個人成就更加重要，「兩個人各有立場，要下決策相當困難，我跟羅伯茲都察覺希爾有異狀，必須有人做出決定，而羅伯茲就做了決定。」

(中時電子報)