88歲雅賊偷書被逮 警購書相贈導至圖書館借閱

88歲李姓老翁（右）偷書被逮。（吳江泉翻攝）

88歲李姓雅賊從台北到高雄市苓雅區林德街一家專賣簡體書的書店偷書，被店員發現報警逮捕，搜出3本書，他也坦先前偷過6本書，9本書總價值新台幣2135元，苓雅警方依竊盜罪嫌移送法辦，因嫌犯是一位年近九旬的老翁，警方表示願買書相送，並善導至藏書量大之圖書館借閱。

高雄市苓雅區林德街上有間專賣簡體中文字的書局日前發現一位老翁行跡詭異，一進店內就左顧右盼的，疑似之前的竊書賊，店員立即打電話報警，警方抵現場後與店員在該書店附近盤查時，發現老翁手提的紅色塑膠袋內，裝了3本該店未結帳的書籍，分別是小說《錯過世界遇到你》價值新台幣197元、《26篇》新台幣270、《魯迅形影》新台幣348元 ，老翁一開始全盤否認，並表示該些書籍是他向學生所借，最後調閱監視器，確認老翁竊書的畫面後，才向警方坦承，這些書是他偷來要看的。

88歲李嫌向警方表示，自己本身是任職過教員，而書局有專賣簡體的書籍，才特地從台北搭火車到高雄，再騎乘腳踏車來該店竊取，會偷這些書，是因為家裡經濟不好，但又熱愛閱讀這些書籍，並坦承該店之前遭竊的6本書也是他竊取的，包括《中國書法通解》價值新台幣228元、《書家揮毫顧問》價值新台幣120元、《大航海改變人類歷史的發現之旅》價值新台幣294元、《反抗者魯迅》價值新台幣204元、《魯迅的最後十年》價值新台幣204元、《故宮記》價值新台幣270元。

警方呼籲，愛閱讀是一件好事，但取得書籍的方式要合法，善導渠至圖書館做借閱的動作，才是合法之管道，另警方也表示願以書相贈，作為良善的啟始。

(中時)