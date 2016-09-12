豬哥亮憔悴病容曝光 女兒眼淚潰堤祈福

豬哥亮病容曝光，讓女兒謝金晶一度淚崩。(圖/謝金晶臉書)

豬哥亮因為罹患大腸癌住院治療，目前仍在加護病房觀察，昨晚女兒謝金晶也當場播放豬哥亮躺在病床前的影片，只見聲音聽起來相當虛弱，身體似乎還未康復，這也讓女兒謝金晶擔心到當眾落淚。

豬哥亮與謝金晶曾攜手走金鐘星光紅毯。(圖/影視攝影組攝)

謝金晶昨天公開豬哥亮病塌前的影片，只見他身形消瘦、神情憔悴，而且聲音相當虛弱，謝金晶也趁著昨天到鎮發宮表演時，祈求神明保佑父親早日康復，許多民眾也握著她的手，紛紛給予豬哥亮祝福，但因為過於擔憂豬哥亮身體狀況，也讓她在台上表演時忍不住眼淚潰堤。

(中時電子報)