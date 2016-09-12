自強號永康站事故 影響逾3千人

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(中央社記者汪淑芬台北12日電）台南市永康車站今天上午11時許，1名男子疑在自強號列車過站時躍下，當場被撞擊死亡，鐵路警察正在調查。台鐵表示，自強號中午恢復行駛，共影響16列次、旅客約3200人。

從基隆開往高雄市的自強號105次上午11時22分駛經永康車站時，1名中年男子疑從月台躍下，被火車撞擊死亡。1050912

(中央社)