陸祭網約車新規 上路前須通過考試

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中國大陸計程車業改革政策推出後，大陸交通運輸部日前又公布新規，明定網路預約專車的駕駛須通過考試。大陸多家業者對此表示，將配合新政做好資格審核，清理不合格駕駛。

北京青年報今天報導，大陸交通部日前公布「關於修改『出租汽車駕駛員從業資格管理規定』的決定」，作為計程車與網約車改革的配套政策。

新規明確規定駕駛的准入條件，明定網約車司機需是「五無人員」，例如無交通肇事、危險駕駛、暴力犯罪紀錄等。符合條件者需要參加國家和區域兩個科目的職業資格考試，合格後還需註冊才能上路。

對此，滴滴公司表示，正依網約車新政要求，審核並清理與滴滴合作的駕駛。易到用車政府事務部說，新規對提高網約車司機的准入門檻、提升服務品質有積極作用。

網約車新政發布後，大陸業界專家看法不一。有觀點認為考試相對保障乘客利益，也便於行業監控管理；也有觀點認為考試可能會將大量駕駛擋在門外，尤其是兼職司機。

大陸對外經濟貿易大學法學院副教授鄭雅方說，可提出沒有酒駕紀錄等審核條件，但不建議透過考試解決。南京大學法學院副院長王太高則認為，考試沒有問題，但應該相對簡單，保障司機的通過率。1050912

(中央社)