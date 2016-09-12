陳合泰棄海基會董事 親民黨：溝通協調中

媒體報導，深圳台協會長陳合泰12日表示，經三天思考後，因不想自己親民黨籍身分被認為是迎合民進黨，決定放棄接任海基會董事長職務，下午也不會出席海基會臨時董事會。對此，親民黨表示，目前還在溝通協調。

陳合泰表示，兩岸兩會協商已停擺，還不如以台協會長的身分，來服務台商比較實在，而14日的秋節台商聯誼會，他也將不出席。

海基會12日下午將舉行臨時董監事會，除了將選出前外交部長田弘茂出任董事長外，也將選出部分新任董事。陳合泰除是現任深圳台協會長，也是首次有台協會長出任海基會董事，也曾力挺親民黨主席宋楚瑜出任海基會董事長。

(旺報)