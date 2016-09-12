失蹤精障男沒錢吃飯 警伸援協助團圓
22歲中度精神障礙蔡姓男子2天前從高雄市小港區搭公車到市區玩，卻迷路在街上遊蕩，高雄市警苓雅分局民權路派出所警員許紋庭發現他走進派出所，欲言又止的樣子，主動上前詢問了解，得知他流浪2天，飢餓難耐，警方立即提供蔡男便當及運動飲料供其充饑解渴。
許員以警用小電腦查詢蔡男身份，發現他2天前被家人通報為失蹤人口，於是警方立即通知蔡男母親至派出所辦理撤尋並將兒子帶返家照顧，蔡母到所看到兒子平安無事的模樣不禁紅了眼眶，並一直向兒子述說自己這幾天擔心的食不下嚥也睡不好覺。
許員並告誡蔡男下次不可以再到處亂跑讓媽媽擔心，蔡男也答應許員會乖乖上課不會讓母親擔心，兩人對警方幫助感激不已。
(中時)
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