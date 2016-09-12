高市原住民學生福利 原民會呼籲把握時間申請

新學期開始，高市府原民會提醒族人朋友把握時間，申請原住民獎學金、幼童托教補助、營養午餐免付費證明，減輕家計負擔。市府原民會表示，為了鼓勵原住民學生在課業及特殊才藝的優異表現，現正受理104學年度第二學期原住民學生獎助學金，申請時間即日起至9月20日截止。

市府原民會說，只要設籍高市具原住民身分或為原住民單親家庭的在學學生，未領其他政府機關或公營事業之獎學金者，可擇一申請學業優秀或特殊才藝獎學金，獎勵對象從大專生到國小生都有，歡迎提出申請。

另外，原住民幼童凡年滿3歲未滿5歲就讀高市立案公(私)立幼兒園者，原住民幼童托教補助也自即日起至10月20日止受理，就讀私立幼兒園每學期補助新台幣1萬元整，就讀公立幼兒園每學期補助新台幣8,500元整，由就讀幼兒園所協助受理並送件至原民會，提醒家長們向就讀的幼兒園所申請。

原民會也表示，105學年度原住民學生營養午餐免付費證明 申請，自7月5日開始由學校統一受理目前已經截止收件，核定 公文將陸續發函至各學校。以上相關訊息可查詢市府原民會網站，有關原住民各項福利措施也可於原民會「e啦原住民」APP查詢，歡迎族人朋友透過手機掌握訊息。以上洽詢專線：7406511#505或503吳小姐或顏小姐。

(中時)