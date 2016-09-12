名模香月明美深V現身 演繹玉世家翡翠之美
頂級翡翠JADEGIA玉世家找來混血名模香月明美拍攝秋冬形象，穿著深V絨布材質禮服，配戴價值5200萬頂級珠寶系列，老坑玻璃種翡翠鑲鑽花形項鍊、耳環、戒指展現非凡氣勢，她自信表示，「女人的可塑性很強，可以綻放如花朵，也可以堅韌如翡翠」。
這系列珠寶命名為「花神」，象徵在冬日盛開的花朵，更堅毅綻放，搭配碧綠的頂級老坑玻璃種翡翠，透可見光，搭配獨特立體切割及鑲嵌方式，以花朵的綻放之姿，展現翡翠的生命力，喜歡多元嘗試的香月明美在日前更大方表示，最近正在勤練身材，想在年底去報考教練執照，如同玉世家花神的精神，香月明美展現女人不斷成長、鍛鍊自我的一面，如翡翠般燦爛。
(中時)
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