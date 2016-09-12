古天樂代言 JOHNNIE WALKER品牌微電影《樂。逆轉》

台灣帝亞吉歐總經理王孝倫與JOHNNIE WALKER代言人古天樂一同舉杯，向KEEP WALKING精神致敬。(帝亞吉歐 提供)

JOHNNIE WALKER推出全新品牌微電影《樂。逆轉》，由代言人古天樂領銜主演。昨日JOHNNIE WALKER盛大舉辦微電影特映會，欣賞由古天樂以精湛演技，完美演繹激勵人心的Keep Walking精神。古天樂更特別親臨現場，開啟與JOHNNIE WALKER合作的新扉頁，也分享了本次拍攝微電影的趣事，要讓台灣消費者們深刻體會「Keep Walking」樂在其中、邁步更遠的魅力。

JOHNNIE WALKER貫徹近兩世紀的品牌精神Keep Walking深植人心，鼓舞眾人樂在其中、邁步更遠。為了讓更多人能感受品牌精神，JOHNNIE WALKER力邀亞洲巨星古天樂擔任代言人，量身打造《樂。逆轉》微電影劇本，讓觀眾看見他最終克服各種挑戰、更上一層樓的一面。

特映會現場，JOHNNIE WALKER特別頒發代言人證書給古天樂，邀請古天樂在證書上簽名，替影壇巨星與威士忌巨擘強強聯手的合作新頁揭開序幕。帝亞吉歐台灣分公司總經理王孝倫表示：「台灣市場是JOHNNIE WALKER在全球佈局的灘頭堡，帝亞吉歐十分重視台灣市場的實力與潛力，也期許JOHNNIE WALKER的Keep Walking精神能為台灣消費者在追求個人進步的過程中，帶來更深層的啓發。今年很榮幸請到古天樂擔任品牌代言人，身為演員的他勇於突破自我極限，是詮釋『樂在其中、邁步更遠』的不二人選，接下來也期待透過古天樂演繹更多豐富、精采的故事，回饋喜愛JOHNNIE WALKER的消費者。」

《樂。逆轉》微電影中，古天樂將拍攝電影飛車的場景，求好心切的他，堅持要親自上陣拍攝，並在導演的安排下，開始一連串賽車的訓練，踏上感受「Keep Walking」樂在其中、邁步更遠的旅程。片中由人稱「殺手蘭」的台灣首席美女賽車手沈慧蘭飾演古天樂的賽車教練，替他進行一連串縝密的訓練，從動作生疏、不斷挑戰，到漸入佳境、掌握訣竅的轉變，全都因為享受過程的每一刻。

影片尾聲，古天樂勁帥有型地完成極為艱難的飛車追逐拍攝，替微電影畫下精彩結尾，也深刻烙下「只要樂在其中，就能成就無限可能」的「Keep Walking」意象在觀影者的心中。

拍攝微電影的過程中，古天樂充分展露敬業的態度，短時間內接受各式高難度體能訓練，並在炎熱高溫下挑戰於賽道飆速甩尾，不僅絲毫不喊苦，極快的學習速度與高水準表現。古天樂表示：「對我來說，演戲拍片不只是一份工作這麼簡單，它已經算是我生活的一部份。我認為當演員最重要的態度就是Keep Walking，永遠要抱著樂在其中的心態挑戰新角色。因為我熱愛在鏡頭前演出，樂在其中的精神能帶給我成就感與邁步更遠的動力。」

JOHNNIE WALKER隆重鉅獻《樂。逆轉》品牌微電影，快加入古天樂的行列，共同感受樂在其中、邁步更遠的美好！完整影片請點此處觀賞。欲了解更多精彩內容，請密切關注Johnnie Walker Facebook 臺灣官方粉絲團。

(中時電子報)