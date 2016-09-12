靜宜大學RePlus團隊 帶民眾認識溪湖鎮媽厝社區

靜宜大學RePlus團隊帶領大家認識「溪湖鎮媽厝社區」，讓民眾體驗另類的農村市集！（陳世宗攝）

為帶領民眾瞭解農村，並喚起民眾對食物的信任、找尋「產銷履歷」農產品！農委會水保局大專生農村洄游計畫「靜宜大學RePlus團隊」，在彰化溪湖鎮媽厝社區展開全台第一個「溯源露營市集」，讓民眾體驗另類的農村市集！

靜宜大學校長唐傳義指出，為促進農村永續經營及發展，水保局透過大專生農村洄游計畫鼓勵青年進入農村，學習與農村社區居民互動共識，協助農村社區公共事務；藉此瞭解農村、農民及農業等，引導更多年輕人以全新思維及技術，創造永續富麗農村。

靜宜RePlus團隊由會計系副教授劉沂佩與業師張葦君帶領，由大一至碩二的會計系、資傳系等跨科系、跨年級的靜宜與外校學生，並獲得媽厝社區里長、社區發展協會及在地企業大員美果菜合作社的支持，進行兩個月的駐村計畫。

劉沂佩表示，該校用心打造葡萄產業文化館成為新闢露營區，並規畫「媽厝社區風味餐」製作、「談笑騎馬參五將」社區導覽，讓民眾參觀守衛葡萄之鄉的五營將軍廟；並在特色農村市集中，認識與支持「溯源農產品」，體驗媽厝社區最具代表的萄葡所釀製的葡萄酒DIY。

(中時)